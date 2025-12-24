Concert au Casino, Giffaumont-Champaubert
Concert au Casino, Giffaumont-Champaubert samedi 3 janvier 2026.
Concert au Casino
Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2026-01-03
Tout public
Le groupe SYNERGIE vous proposent un concert acoustique et vous emportent dans leur univers musical. .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert au Casino Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne