Concert au casque de Øllø Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Samedi 28 mars, 16h30 dans la limite des places disponibles

Un concert au casque est un dispositif d’écoute original où chaque spectateur écoute l’artiste au travers d’un casque. Øllø est le projet solo de Glenn Besnard, ancien claviériste de Bumpkin Island.

Depuis 2015, il tisse une musique atmosphérique et sensible. Ce concert au casque, expérience à la fois intime et collective, est une véritable invitation au voyage. En partenariat avec le festival de musiques instrumentales et intimistes Paysages imaginaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T17:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 41

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



