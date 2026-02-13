Concert au casque de Øllø, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

Concert au casque de Øllø Samedi 28 mars, 16h30 Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Depuis 2015, il tisse une musique atmosphérique et sensible. Ce concert au casque, expérience à la fois intime et collective, est une véritable invitation au voyage. En partenariat avec le festival de musiques instrumentales et intimistes Paysages imaginaires.

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 41 »}]

Un concert au casque est un dispositif d’écoute original où chaque spectateur écoute l’artiste au travers d’un casque. Øllø est le projet solo de Glenn Besnard, ancien claviériste de Bumpkin Island. concert tout public

Anne Burlot