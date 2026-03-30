Concert au Chalet avec Alone in acoustic Le Chalet Salies-de-Béarn
Concert au Chalet avec Alone in acoustic Le Chalet Salies-de-Béarn vendredi 10 avril 2026.
Concert au Chalet avec Alone in acoustic
Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Qui mettra le feu au Chalet ce soir ? On attend avec impatience Alone in acoustic qui vous fera chanter et pourquoi pas danser sur de la musique de style country et rock des années 70 en passant par des reprises comme The Rolling Stones, Creedence, The Beatles, Elvis Presley, Status Quo, U2, etc ! Pensez à réserver une table ! .
Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91 chasteldiffusion@gmail.com
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English : Concert au Chalet avec Alone in acoustic
L’événement Concert au Chalet avec Alone in acoustic Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Béarn des Gaves
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