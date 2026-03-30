Concert au Chalet avec le Alain Macaire Jazz Quartet Le Chalet Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec le Alain Macaire Jazz Quartet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn 2026-04-03

Concert au Chalet avec le Alain Macaire Jazz Quartet Le Chalet Salies-de-Béarn vendredi 3 avril 2026.

Concert au Chalet avec le Alain Macaire Jazz Quartet

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03

Date(s) :
2026-04-03

Avez-vous prévu de passer une soirée 100% Jazz ? Seul ou accompagné, venez donc au Chalet et profitez du talent du Alain Macaire Jazz Quartet . Vous êtes assurés de passer une excellente soirée. Pensez à réserver une table !   .

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91 

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English : Concert au Chalet avec le Alain Macaire Jazz Quartet

L’événement Concert au Chalet avec le Alain Macaire Jazz Quartet Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Béarn des Gaves

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