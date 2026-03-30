Concert au Chalet avec Les bananes Le Chalet Salies-de-Béarn
Concert au Chalet avec Les bananes Le Chalet Salies-de-Béarn vendredi 17 avril 2026.
Concert au Chalet avec Les bananes
Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Avez-vous prévu de passer une soirée dans une ambiance torride avec les bananes ? Cette soirée est faite pour vous ! Des compositions en français, des reprises, une guitare, une basse, une batterie, une trompette, des voix, que demander de mieux ! En exclusivité sur le Béarn des gaves, alors pensez à réserver votre table ! .
Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91
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English : Concert au Chalet avec Les bananes
L’événement Concert au Chalet avec Les bananes Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Béarn des Gaves
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