Concert au Chalet avec Les bananes Le Chalet Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Les bananes

Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Avez-vous prévu de passer une soirée dans une ambiance torride avec les bananes ? Cette soirée est faite pour vous ! Des compositions en français, des reprises, une guitare, une basse, une batterie, une trompette, des voix, que demander de mieux ! En exclusivité sur le Béarn des gaves, alors pensez à réserver votre table ! .

Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert au Chalet avec Les bananes

L’événement Concert au Chalet avec Les bananes Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Béarn des Gaves