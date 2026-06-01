Concert au Chalet avec Los Aigassuts Le Chalet Salies-de-Béarn vendredi 26 juin 2026.

Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Los Aigassuts

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Les musiciens de la banda Los Aigassuts vont mettre une ambiance d’enfer ce soir au chalet ! Vous allez chanter, danser et … passer un excellent moment 100 % ambiance sud ouest ! Pensez à réserver une table ! .

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91

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English : Concert au Chalet avec Los Aigassuts

L’événement Concert au Chalet avec Los Aigassuts Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Béarn des Gaves