Concert au Chalet avec Mary’s Sparks Place du Jardin Public Salies-de-Béarn

Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27

2026-03-27

Le Chalet reçoit ce soir le groupe Mary’s Sparks . Pour le plaisir de tous, vous découvrirez différents ambiances combo jazzy, Soul, Latino. Rien de mieux pour passer une bonne soirée seul ou accompagné…
Pensez à réserver votre table car succès assuré !   .

Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91 

L’événement Concert au Chalet avec Mary’s Sparks Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Béarn des Gaves

