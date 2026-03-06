Concert au Chalet avec Mary’s Sparks Place du Jardin Public Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Mary’s Sparks

Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Le Chalet reçoit ce soir le groupe Mary’s Sparks . Pour le plaisir de tous, vous découvrirez différents ambiances combo jazzy, Soul, Latino. Rien de mieux pour passer une bonne soirée seul ou accompagné…

Pensez à réserver votre table car succès assuré ! .

Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91

English : Concert au Chalet avec Mary’s Sparks

