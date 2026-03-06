Concert au Chalet avec Mary’s Sparks Place du Jardin Public Salies-de-Béarn
Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Le Chalet reçoit ce soir le groupe Mary’s Sparks . Pour le plaisir de tous, vous découvrirez différents ambiances combo jazzy, Soul, Latino. Rien de mieux pour passer une bonne soirée seul ou accompagné…
Pensez à réserver votre table car succès assuré ! .
Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91
