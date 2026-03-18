Concert au chalet des musiciens

Les Hauts Buttés Monthermé Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Le Chalet du Musicien rouvre ses portes et lance la saison en musique ! Rendez-vous avec le groupe The Doo Wap Rdv pour une soirée pleine de rythme, de bonne humeur et de souvenirs musicaux. Venez partager ce moment convivial avec nous et célébrer ensemble le retour des belles soirées au chalet. Le Chalet du Musicien Rendez-vous le Vendredi 03 Avril dès 19h30 Début du concert à 20h On vous attend nombreux ! Réservation obligatoire soit par téléphone soit par mail. PRIX DE L’ENTREE: 25€ Informations et réservation Le Chalet Musicien Les Hauts Buttés 08800 Monthermé Tel: 0324327889- 0630139047 Mel: lechaletmusicien@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/LeChaletMusicien/ 4YtgFax3dk

.

Les Hauts Buttés Monthermé 08800 Ardennes Grand Est +33 6 30 13 90 47 lechaletmusicien@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Chalet du Musicien reopens its doors and kicks off the season with music! Join The Doo Wap Rdv for an evening of rhythm, good humor and musical memories. Come and share this convivial moment with us and celebrate the return of the chalet’s beautiful evenings. Le Chalet du Musicien Rendezvous: Friday, April 03 from 7:30 p.m. Concert starts at 8 p.m. We look forward to seeing you there! Reservations required by phone or e-mail. ENTRANCE FEE: 25? Information and booking: Le Chalet Musicien Les Hauts Buttés 08800 Monthermé Tel: 0324327889- 0630139047 Mel: lechaletmusicien@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/LeChaletMusicien/ 4YtgFax3dk

L’événement Concert au chalet des musiciens Monthermé a été mis à jour le 2026-03-14 par Ardennes Tourisme