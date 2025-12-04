Concert au Chalet Place du Jardin Public Salies-de-Béarn
Concert au Chalet Place du Jardin Public Salies-de-Béarn samedi 13 décembre 2025.
Concert au Chalet
Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Qui mettra le feu au Chalet ce soir ? Ce sera au tour de DJ by Aurelien qui ambiancera la salle mythique salisienne ! Pensez à réserver une table ! .
Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91 chasteldiffusion@gmail.com
English : Concert au Chalet
L’événement Concert au Chalet Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Béarn des Gaves