Concert au Chalet Le Chalet Salies-de-Béarn

Concert au Chalet

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Qui mettra le feu au Chalet ce soir ? On attend avec impatience le duo Willo, une folk authentique qui puise dans les racines du blues et de la soul ! Pensez à réserver votre table ! .

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91 chasteldiffusion@gmail.com

