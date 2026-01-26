Concert au Chalet Le Chalet Salies-de-Béarn

Concert au Chalet

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Avez-vous prévu de passer une soirée dans une ambiance Pop Rock, ambiance pub des années 70 à 90 ? Cette soirée est pour vous ? Venez donc au Chalet qui vous propose le groupe Pushing Daisies ! Vous êtes assurés de passer une excellente soirée. Pensez à réserver une table ! .

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91 chasteldiffusion@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert au Chalet

L’événement Concert au Chalet Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-01-24 par OT Béarn des Gaves