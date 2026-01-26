Concert au Chalet Place du Jardin Public Salies-de-Béarn
Concert au Chalet Place du Jardin Public Salies-de-Béarn samedi 14 février 2026.
Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Qui mettra le feu au Chalet ce soir ? On attend avec impatience Sing alone tunes qui vous fera chanter et pourquoi pas danser sur des tubes français et internationaux ! Pensez à réserver une table ! .
Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91 chasteldiffusion@gmail.com
