Concert au château : Chœur A Tempo, Château fort, Sedan

Informations pratiques

Concert au château : Chœur A Tempo Dimanche 20 septembre, 16h00 Château fort Ardennes

Limité à 100 personnes. Sans réservation. Infos : Conservatoire 03.24.32.40.66

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans la continuité du travail entrepris en 2025, le chœur A Tempo vous proposera un programme éclectique consacré à la nature et aux émotions qu’elle inspirera. À travers des œuvres de Brahms, Barber, Janáček, Guastavino, Ravel, Debussy et Hindemith, le concert vous fera voyager entre forêts, eaux, étoiles et paysages populaires. Il mettra en lumière les liens entre nature, poésie et musique, ainsi que le dialogue entre tradition populaire et écriture savante.

Galerie des Antiques, Château fort de Sedan (accès par la porte de la rampe ouest).

Proposé par le Conservatoire de musique (Ardenne Métropole).

Château fort Place du Château, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est https://sedan.fr/vivre-a-sedan/culture/le-musee-municipal/ Ayant racheté la seigneurie de Sedan à son beau-frère Guillaume de Braquemont, Evrard III de la Marck entreprend dès 1424 la construction d’un premier château englobant un prieuré.

Ce château triangulaire, dit château primitif, fut très largement agrandi et renforcé par les descendants d’Evrard. L’arrivée progressive de l’artillerie l’obligera à s’adapter à cette arme redoutable.

Après l’échec d’une conspiration contre Richelieu, Frédéric Maurice de la Tour d’Auvergne, dernier prince de Sedan est emprisonné. Pour sauver sa tête, il fait don de la Principauté au roi Louis XIII, ce qui signifie le rattachement de cette dernière à la France. Dès lors, et durant 320 ans, l’armée française occupe le château.

En 1962, la municipalité rachète le château et inaugure en 1995 son premier circuit de visite retraçant l’histoire des lieux. Parkings : rue Hué-Tanton, promenoir des Prêtres, place du Château. Gare de Sedan.

Concert

© Chœur A Tempo