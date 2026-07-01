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Concert au Château Couffins Maelle Château Couffins Asques

jeudi 30 juillet 2026 · Château Couffins · Asques

Concert au Château Couffins Maelle Château Couffins Asques

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Château Couffins
Adresse
2705 Route de Cubzac
Ville
33240 Asques
Département
Gironde
Tarif
0 0 12 Tarif de base plein tarif

Asques

Concert au Château Couffins Maelle

Château Couffins 2705 Route de Cubzac Asques Gironde

Tarif : 0 – 0 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Le jeudi 30 juillet, vivez une soirée exceptionnelle au Château Couffins avec Maëlle, artiste révélée par The Voice, pour un concert intimiste au coucher du soleil.
À la tombée du jour, installez-vous sous les arbres, profitez d’un verre de bienvenue offert et laissez-vous porter par une voix sensible et lumineuse dans un cadre d’exception.

Prolongez la soirée autour des cocktails Mlaboum, des vins du Château Haut-Guiraud, de la restauration du Comptoir des Esteys et des créations glacées de Création Givrée.   .

Château Couffins 2705 Route de Cubzac Asques 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert au Château Couffins Maelle

L’événement Concert au Château Couffins Maelle Asques a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Fronsadais