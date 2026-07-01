Concert au Château Couffins Maelle Château Couffins Asques
jeudi 30 juillet 2026 · Château Couffins · Asques
Informations pratiques
Asques
Concert au Château Couffins Maelle
Château Couffins 2705 Route de Cubzac Asques Gironde
Tarif : 0 – 0 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 23:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Le jeudi 30 juillet, vivez une soirée exceptionnelle au Château Couffins avec Maëlle, artiste révélée par The Voice, pour un concert intimiste au coucher du soleil.
À la tombée du jour, installez-vous sous les arbres, profitez d’un verre de bienvenue offert et laissez-vous porter par une voix sensible et lumineuse dans un cadre d’exception.
Prolongez la soirée autour des cocktails Mlaboum, des vins du Château Haut-Guiraud, de la restauration du Comptoir des Esteys et des créations glacées de Création Givrée. .
Château Couffins 2705 Route de Cubzac Asques 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert au Château Couffins Maelle
L’événement Concert au Château Couffins Maelle Asques a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Fronsadais