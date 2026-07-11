Informations pratiques

Bouesse

Concert au Château de Bouesse

1 Route d’Argenton Bouesse Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18

Concert piano, voix récitante Sur les pas de George Sand au château de Bouesse.

Pour célébrer les 150 ans de la disparition de George Sand, nous organisons au château de Bouesse un concert intime, mêlant musiques romantiques, et lettres de George Sand.

Entre passion, liberté et poésie, laissez-vous transporter par 2 artistes remarquables que sont la pianiste internationale Natalia Morozova et le comédien Mickael Winum.

Embarquez avec nous dans ce rêve d’amour et de poésie et ce véritable voyage de tous les sens dans ce lieu au charme si tendre et romantique qu’est le Château de Bouesse en Berry. .

1 Route d’Argenton Bouesse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 38 43 contact@chateaudebouesseenberry.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Piano and spoken-word concert, “In the Footsteps of George Sand,” at the Château de Bouesse.

L’événement Concert au Château de Bouesse Bouesse a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée de la Creuse