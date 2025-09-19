Concert au Château de la Flocellière La Flocellière Sèvremont

Concert au Château de la Flocellière La Flocellière Sèvremont vendredi 19 septembre 2025.

Concert au Château de la Flocellière

La Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de la Flocellière ouvre ses portes !

Concert la Broma dans le parc du château de la Flocellière.

Concert Initia Trip L’histoire d’une goutte d’eau qui a eu 9 vies

Sur réservation .

La Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 03

English :

As part of the European Heritage Days, the Château de la Flocellière opens its doors!

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals öffnet das Château de la Flocellière seine Türen!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il Castello della Flocellière apre le sue porte!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el castillo de la Flocellière abre sus puertas

