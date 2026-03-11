Concert au Château des Fournils Châteaux en fête Château des Fournils Saint-Laurent-des-Hommes

Concert au Château des Fournils Châteaux en fête

Château des Fournils 301 route du château Saint-Laurent-des-Hommes Dordogne

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Concert de jazz par le Mozaic Jazz Band

Ce big band est composé d’une vingtaine de musiciens et est dirigé par Stéphane Secher, professeur à l’école de musique de Saint-Laurent-des-Hommes

Stand découverte des vins du Château d’Abzac

15h, Château des Fournils

Participation libre.

