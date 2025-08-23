Concert au Château du Cayrou: Massalia Afrobeat Puy-l’Évêque
samedi 23 août 2025.
Concert au Château du Cayrou: Massalia Afrobeat
Château du Cayrou Puy-l’Évêque Lot
Début : 2025-08-23 18:00:00
2025-08-23
Ce concert est au profit de l’association humanitaire Issia Pourquoi Pas? (soutien scolaire et médical en Afrique et en Asie).
Massalia est un groupe de musique métissé, composé de six musiciens: deux saxophonistes, un chanteur, un bassiste, un guitariste et un batteur. Le groupe puise son inspiration dans les sonorités sénégalaises, qu’il revisite à travers des musiques teintées d’influences reggae et funk.
La langue principale du chant est le wolof, apportant une authenticité vibrante et une profondeur culturelle à leur univers musical. A travers des rythmes entraînants, des harmonies cuivrées et une énergie communicative sur scène, Massalia invite au voyage, au partage et à la danse.
Le concert sera suivi d’un repas partagé dans le parc.
Billetterie sur place à partir de 17h. .
Château du Cayrou Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 56 79 49 87
English :
This concert benefits the Issia Pourquoi Pas? humanitarian association (educational and medical support in Africa and Asia).
Massalia is a mixed-music group made up of six musicians: two saxophonists, a singer, a bassist, a guitarist and a drummer
German :
Dieses Konzert findet zugunsten der humanitären Organisation Issia Pourquoi Pas? statt (schulische und medizinische Unterstützung in Afrika und Asien).
Massalia ist eine gemischte Musikgruppe, die aus sechs Musikern besteht: zwei Saxophonisten, einem Sänger, einem Bassisten, einem Gitarristen und einem Schlagzeuger
Italiano :
Questo concerto è a favore dell’associazione umanitaria Issia Pourquoi Pas? (sostegno educativo e medico in Africa e Asia).
Massalia è un gruppo musicale misto composto da sei musicisti: due sassofonisti, una cantante, un bassista, un chitarrista e un batterista
Espanol :
Este concierto se organiza en beneficio de la asociación humanitaria Issia Pourquoi Pas? (apoyo educativo y médico en África y Asia).
Massalia es un grupo de música mixta formado por seis músicos: dos saxofonistas, un cantante, un bajista, un guitarrista y un batería
