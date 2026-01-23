Concert au Chateau du Tertre Serigny Belforêt-en-Perche
Concert au Chateau du Tertre Serigny Belforêt-en-Perche samedi 11 avril 2026.
Concert au Chateau du Tertre
Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 18:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Samedi 11 à 18h30,
Concert piano –violoncelle Orane Donnadieu Garance Buretey-Tiprez, programme Fauré –
Chausson Max Bruch .
Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert au Chateau du Tertre
L’événement Concert au Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-01-23 par CdC des Collines du Perche Normand