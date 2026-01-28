Concert au Château Kirwan

Margaux-Cantenac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Entre baroque et tango…

Première Partie

Les élèves du Conservatoire de Bordeaux

Dubearn Solène (guitare), Tahan Judith ( accordéon), Pierre Feyrin (guitare), Yasmine Ligault (flûte)

Oeuvres de Jewel et Sonatina.

Deuxième partie

DUO LARMAROSSO

Marie Sophie baumgartner, violon

Larisa STRELNIKOVA, accordéon

Violon et accordéon traversent les siècles,portés par une élégance et une richesse sonore étonnante. Des éclats baroques de Bach, Vivaldi ou Telemann, au couleurs ardentes et rythmes envoutants du tango. Un voyage sonore intense.

Programme Oeuvres de Bach, Vivaldi, Schubert, Piazzolla…

Dégustation offerte par le château KIRWAN .

Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 43 82 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert au Château Kirwan

L’événement Concert au Château Kirwan Margaux-Cantenac a été mis à jour le 2026-01-26 par Margaux Médoc Tourisme