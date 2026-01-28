Concert au Château Kirwan Margaux-Cantenac
Concert au Château Kirwan Margaux-Cantenac dimanche 1 février 2026.
Concert au Château Kirwan
Margaux-Cantenac Gironde
Entre baroque et tango…
Première Partie
Les élèves du Conservatoire de Bordeaux
Dubearn Solène (guitare), Tahan Judith ( accordéon), Pierre Feyrin (guitare), Yasmine Ligault (flûte)
Oeuvres de Jewel et Sonatina.
Deuxième partie
DUO LARMAROSSO
Marie Sophie baumgartner, violon
Larisa STRELNIKOVA, accordéon
Violon et accordéon traversent les siècles,portés par une élégance et une richesse sonore étonnante. Des éclats baroques de Bach, Vivaldi ou Telemann, au couleurs ardentes et rythmes envoutants du tango. Un voyage sonore intense.
Programme Oeuvres de Bach, Vivaldi, Schubert, Piazzolla…
Dégustation offerte par le château KIRWAN .
Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 43 82 92
