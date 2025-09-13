Concert au Château Viendal Château Viendal Vaudoncourt
Concert au Château Viendal Château Viendal Vaudoncourt samedi 13 septembre 2025.
Concert au Château Viendal
Château Viendal 3 rue Barbazan Vaudoncourt Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-13 19:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Concert de piano au château, en compagnie de la pianiste Myriam Dubé et de la mezzo-soprano Julie Schmitt.
Elles joueront des œuvres de Camille Saint Saens, Fanny Mendelssohn, Cécile Chaminade, Pauline Viardot, Georges Bizet…Tout public
10 .
Château Viendal 3 rue Barbazan Vaudoncourt 88140 Vosges Grand Est +33 6 79 90 11 29 contact@viendal.fr
English :
Piano concert at the château, with pianist Myriam Dubé and mezzo-soprano Julie Schmitt.
They will play works by Camille Saint Saens, Fanny Mendelssohn, Cécile Chaminade, Pauline Viardot, Georges Bizet…
German :
Klavierkonzert im Schloss mit der Pianistin Myriam Dubé und der Mezzosopranistin Julie Schmitt.
Sie werden Werke von Camille Saint Saens, Fanny Mendelssohn, Cécile Chaminade, Pauline Viardot, Georges Bizet… spielen.
Italiano :
Concerto per pianoforte al castello, con la pianista Myriam Dubé e il mezzosoprano Julie Schmitt.
Eseguiranno opere di Camille Saint Saens, Fanny Mendelssohn, Cécile Chaminade, Pauline Viardot, Georges Bizet…
Espanol :
Concierto de piano en el castillo, con la pianista Myriam Dubé y la mezzosoprano Julie Schmitt.
Interpretarán obras de Camille Saint Saens, Fanny Mendelssohn, Cécile Chaminade, Pauline Viardot, Georges Bizet…
L’événement Concert au Château Viendal Vaudoncourt a été mis à jour le 2025-08-26 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE