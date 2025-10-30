Concert au cinéma JUL Rue Sellenick Les Andelys

Concert au cinéma JUL Rue Sellenick Les Andelys jeudi 30 octobre 2025.

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-11-01

2025-10-30 2025-11-01 2025-11-02

Le show monumental de JUL au Stade de France est à vivre au cinéma comme si vous y étiez ! À la fois icône populaire et symbole générationnel, l'incontournable artiste du paysage musical signe avec ce concert un record de fréquentation du Stade et offre une performance inédite qui entre dans l'histoire de la musique française. Un rendez-vous immanquable pour tous les fans et ceux qui veulent ressentir la force du phénomène JUL.

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 13 64

