Concert Au cinéma Place de l’Eglise Saint-Marcel-lès-Valence

Concert Au cinéma

Place de l’Eglise Eglise Saint-Marcel Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Prévente, scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Pour cette nouvelle série de concerts, l’ensemble orchestral Confluences vous propose un voyage dans l’univers du cinéma James Bond, Star Wars, Harry Potter, mais aussi des musiques plus classiques ayant illustré quelques grandes œuvres du 7e art.

English :

For this new series of concerts, the Confluences orchestral ensemble takes you on a journey through the world of cinema: James Bond, Star Wars, Harry Potter, but also the more classical music that has illustrated some of the great works of the 7th art.

