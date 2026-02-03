Concert Au cinéma Place de l’Eglise Saint-Marcel-lès-Valence
Concert Au cinéma Place de l’Eglise Saint-Marcel-lès-Valence dimanche 1 mars 2026.
Concert Au cinéma
Place de l’Eglise Eglise Saint-Marcel Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Prévente, scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 17:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Pour cette nouvelle série de concerts, l’ensemble orchestral Confluences vous propose un voyage dans l’univers du cinéma James Bond, Star Wars, Harry Potter, mais aussi des musiques plus classiques ayant illustré quelques grandes œuvres du 7e art.
Place de l’Eglise Eglise Saint-Marcel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact.eoconfluences@gmail.com
English:
For this new series of concerts, the Confluences orchestral ensemble takes you on a journey through the world of cinema: James Bond, Star Wars, Harry Potter, but also the more classical music that has illustrated some of the great works of the 7th art.
L’événement Concert Au cinéma Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-03 par Valence Romans Tourisme