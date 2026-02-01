Concert: AU CINEMA ! Rue Georges Bizet Valence

Concert: AU CINEMA !

Rue Georges Bizet Maison des syndicats Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

10 € en prévente 15 € sur place gratuit -12 ans

Date :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 20:30:00

Date(s) :

2026-02-27

L’ensemble orchestral Confluences vous emmène pour un voyage au coeur du 7e art, avec des musiques ayant illustré des succès du box-office mais aussi des œuvres classiques associées dans les mémoires à de grands films.

Rue Georges Bizet Maison des syndicats Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact.eo.confluences@gmail.com

English :

The Confluences orchestral ensemble takes you on a journey to the heart of the 7th art, with music that has illustrated box-office hits as well as classic works associated with great films.

L’événement Concert: AU CINEMA ! Valence a été mis à jour le 2026-02-12 par Valence Romans Tourisme