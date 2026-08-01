Concert Au coeur de la musique ancienne Eglise Saint-Sylvestre de Sainte-Colome Sainte-Colome

Informations pratiques

Sainte-Colome

Concert Au coeur de la musique ancienne

Eglise Saint-Sylvestre de Sainte-Colome 2 Rue Cami d’ou Seignou Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Dans l’église de Sainte-Colome, les enseignant·es de l’Académie de Musique Ancienne vous offrent un concert d’exception dans un écrin patrimonial idéal pour la musique ancienne. Un rendez-vous rare porté par des musicien·nes passionné·es, en partenariat avec l’École de musique de la Vallée d’Ossau et le Conservatoire à rayonnement régional Pau Béarn Pyrénées. Matteo Di Capua (viole), Céline Dicharry (harpe) et Cristina Lopez Tubau (flûte à bec).

ET AUSSI du 21 au 30 août, stage de musique sous la direction de Matteo Di Capua (€). Inscriptions et renseignements auprès des Amis du château de Sainte-Colome. .

Eglise Saint-Sylvestre de Sainte-Colome 2 Rue Cami d’ou Seignou Sainte-Colome 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33

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English : Concert Au coeur de la musique ancienne

L’événement Concert Au coeur de la musique ancienne Sainte-Colome a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées