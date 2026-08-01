Concert Au coeur de la musique ancienne Eglise Saint-Sylvestre de Sainte-Colome Sainte-Colome
mercredi 26 août 2026 · Eglise Saint-Sylvestre de Sainte-Colome · Sainte-Colome
Informations pratiques
Sainte-Colome
Concert Au coeur de la musique ancienne
Eglise Saint-Sylvestre de Sainte-Colome 2 Rue Cami d’ou Seignou Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Dans l’église de Sainte-Colome, les enseignant·es de l’Académie de Musique Ancienne vous offrent un concert d’exception dans un écrin patrimonial idéal pour la musique ancienne. Un rendez-vous rare porté par des musicien·nes passionné·es, en partenariat avec l’École de musique de la Vallée d’Ossau et le Conservatoire à rayonnement régional Pau Béarn Pyrénées. Matteo Di Capua (viole), Céline Dicharry (harpe) et Cristina Lopez Tubau (flûte à bec).
ET AUSSI du 21 au 30 août, stage de musique sous la direction de Matteo Di Capua (€). Inscriptions et renseignements auprès des Amis du château de Sainte-Colome. .
Eglise Saint-Sylvestre de Sainte-Colome 2 Rue Cami d’ou Seignou Sainte-Colome 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33
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English : Concert Au coeur de la musique ancienne
L’événement Concert Au coeur de la musique ancienne Sainte-Colome a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées