Concert « Au Cœur de son Imaginaire » La Part du Colibri Crest
Concert « Au Cœur de son Imaginaire » La Part du Colibri Crest vendredi 29 août 2025.
Concert « Au Cœur de son Imaginaire »
La Part du Colibri 27, rue Archinard Crest Drôme
Début : 2025-08-29 19:00:00
fin : 2025-08-29 21:00:00
Date(s) :
2025-08-29
Au Cœur de Son imaginaire Improvisation vocale et musicale
Un duo issu de la rencontre de 2 sensibilités passionnés de musiques organiques et d’explorations sonores.
La Part du Colibri 27, rue Archinard Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 58 84 12
English :
Au C?ur de Son imaginaire: Vocal and musical improvisation
A duo born from the meeting of 2 sensibilities passionate about organic music and sound exploration.
German :
Au C?ur de Son imaginaire Vokale und musikalische Improvisation
Ein Duo, das aus der Begegnung zweier Sensibilitäten entstanden ist, die sich für organische Musik und Klangerkundungen begeistern.
Italiano :
Au C?ur de Son imaginaire: improvvisazione vocale e musicale
Un duo nato dall’incontro di due sensibilità appassionate di musica organica e di esplorazione sonora.
Espanol :
Au Cœur de Son imaginaire: Improvisación vocal y musical
Un dúo nacido del encuentro de 2 sensibilidades apasionadas por la música orgánica y la exploración sonora.
