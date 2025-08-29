Concert « Au Cœur de son Imaginaire » La Part du Colibri Crest

Concert « Au Cœur de son Imaginaire » La Part du Colibri Crest vendredi 29 août 2025.

Concert « Au Cœur de son Imaginaire »

La Part du Colibri 27, rue Archinard Crest Drôme

Début : 2025-08-29 19:00:00

fin : 2025-08-29 21:00:00

2025-08-29

Au Cœur de Son imaginaire Improvisation vocale et musicale

Un duo issu de la rencontre de 2 sensibilités passionnés de musiques organiques et d’explorations sonores.

La Part du Colibri 27, rue Archinard Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 58 84 12

English :

Au C?ur de Son imaginaire: Vocal and musical improvisation

A duo born from the meeting of 2 sensibilities passionate about organic music and sound exploration.

German :

Au C?ur de Son imaginaire Vokale und musikalische Improvisation

Ein Duo, das aus der Begegnung zweier Sensibilitäten entstanden ist, die sich für organische Musik und Klangerkundungen begeistern.

Italiano :

Au C?ur de Son imaginaire: improvvisazione vocale e musicale

Un duo nato dall’incontro di due sensibilità appassionate di musica organica e di esplorazione sonora.

Espanol :

Au Cœur de Son imaginaire: Improvisación vocal y musical

Un dúo nacido del encuentro de 2 sensibilidades apasionadas por la música orgánica y la exploración sonora.

