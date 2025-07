CONCERT AU COMPTOIR DE LA RÉGORDANE Prévenchères

CONCERT AU COMPTOIR DE LA RÉGORDANE Prévenchères jeudi 31 juillet 2025.

CONCERT AU COMPTOIR DE LA RÉGORDANE

La Garde Guérin Prévenchères Lozère

Fête du Four à Pain

Vente de pain cuit au four à bois toute la journée

Vide-grenier toute la journée dans le pré de la tour. Emplacement gratuit

Organisé par le comptoir de la Régordane

Infos 04 66 46 83 38

Concert de Mech-Mech Ultra VIolet au comptoir de la Régordane

Soirée concert en 3 sets

– Guitare voix

– Festif caraibeen/reggea

– Rythmé et coloré

Apéro, planche de charcuterie/fromage, repas poke bowl, boeuf Aubrac ou truite du lac ou végé, assiette dessert à partager .

La Garde Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 83 38

English :

Bread Oven Festival

All-day sale of bread baked in the wood-fired oven

All-day garage sale in the tower meadow. Free space

Organized by comptoir de la Régordane

Info 04 66 46 83 38

German :

Fête du Four à Pain (Fest des Brotbackofens)

Verkauf von im Holzofen gebackenem Brot den ganzen Tag über

Flohmarkt den ganzen Tag über auf der Wiese des Turms. Standplätze sind kostenlos

Organisiert von le comptoir de la Régordane

Infos: 04 66 46 83 38

Italiano :

Festa del forno a legna

Vendita di pane cotto nel forno a legna per tutto il giorno

Vendita di garage per tutto il giorno nel prato della torre. Spazio libero

Organizzato dal comptoir de la Régordane

Informazioni: 04 66 46 83 38

Espanol :

Fiesta del Horno de Pan

Venta de pan cocido en el horno de leña durante todo el día

Venta de garaje durante todo el día en el prado de la torre. Espacio libre

Organiza el Comptoir de la Régordane

Información: 04 66 46 83 38

