Concert au Conquérant Le Conquérant Bayeux samedi 30 août 2025.

Le Conquérant 40 rue de Nesmond Bayeux Calvados

Début : 2025-08-30 20:30:00

fin : 2025-08-30 23:00:00

2025-08-30

Happy hour c’est l’énergie d’un trio explosif qui mélange la bonne humeur du pop et l’intensité du rock.

Le Conquérant 40 rue de Nesmond Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 36 02 publeconquerant@gmail.com

English : Concert au Conquérant

Happy hour is the energy of an explosive trio that blends the good humor of pop with the intensity of rock.

German : Concert au Conquérant

Happy hour ist die Energie eines explosiven Trios, das die gute Laune des Pop mit der Intensität des Rock mischt.

Italiano :

Happy hour è l’energia di un trio esplosivo che mescola il buon umore del pop con l’intensità del rock.

Espanol :

Happy hour es la energía de un trío explosivo que mezcla el buen humor del pop con la intensidad del rock.

