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Concert au Conquérant Bayeux

Concert au Conquérant Bayeux

Concert au Conquérant Bayeux samedi 22 août 2026.

Adresse : 40 rue de Nesmond

Ville : 14400 Bayeux

Département : Calvados

Début : samedi 22 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Bayeux

Concert au Conquérant

40 rue de Nesmond Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Gaston & Agathe, duo pop plein d’énergie, enflamment la scène avec fraîcheur et complicité.
Entre rythmes entraînants et bonne humeur communicative, ils promettent un concert vivant et chaleureux, idéal pour passer une soirée festive au cœur de Bayeux.
Gaston & Agathe, duo pop plein d’énergie, enflamment la scène avec fraîcheur et complicité.
Entre rythmes entraînants et bonne humeur communicative, ils promettent un concert vivant et chaleureux, idéal pour passer une soirée festive au coeur de Bayeux.   .

40 rue de Nesmond Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 36 02  publeconquerant@gmail.com

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English : Concert au Conquérant

Gaston & Agathe, an energetic pop duo, set the stage alight with freshness and complicity.
With their lively rhythms and infectious good humour, they promise a warm, lively concert, ideal for a festive evening in the heart of Bayeux.

L’événement Concert au Conquérant Bayeux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Bayeux Intercom

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