Concert au Conservatoire de l’Aveyron Clarinette et Piano

5 place Sainte-Catherine Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Avec les élèves de la classe de clarinette de Jean-Marc Houdard Accompagnement piano: David Ermoin

Partenaire indispensable de tout instrument monodique, le piano vient s’associer avec brio à la clarinette pour ce premier concert de la saison 2025-2026 !

Ce projet est avant tout un moment de rencontre et de partage autour du plaisir de la pratique musicale. Il est l’occasion de décloisonner les classes d’instrument et d’aborder l’accompagnement et la musique de chambre.

Avec les élèves de la classe de clarinette de Jean-Marc Houdard Accompagnement piano: David Ermoin

Samedi 15 novembre à 10h30

Auditorium du Conservatoire antenne de Rodez

Entrée libre participation libre Réservation conseillée au 05 65 47 83 40 .

5 place Sainte-Catherine Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 80 30 contact@crd-aveyron.fr

English :

With the students of Jean-Marc Houdard’s clarinet class Piano accompaniment: David Ermoin

German :

Mit den Schülern der Klarinettenklasse von Jean-Marc Houdard Klavierbegleitung: David Ermoin

Italiano :

Con gli studenti della classe di clarinetto di Jean-Marc Houdard Accompagnamento al pianoforte: David Ermoin

Espanol :

Con los alumnos de la clase de clarinete de Jean-Marc Houdard Acompañamiento de piano: David Ermoin

L’événement Concert au Conservatoire de l’Aveyron Clarinette et Piano Rodez a été mis à jour le 2025-10-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)