Concert au Conservatoire de l’Aveyron Clarinette et Piano Rodez

Concert au Conservatoire de l’Aveyron Clarinette et Piano
5 place Sainte-Catherine Rodez Aveyron
Début : Samedi 2025-11-15
2025-11-15
Avec les élèves de la classe de clarinette de Jean-Marc Houdard Accompagnement piano: David Ermoin
Partenaire indispensable de tout instrument monodique, le piano vient s’associer avec brio à la clarinette pour ce premier concert de la saison 2025-2026 !
Ce projet est avant tout un moment de rencontre et de partage autour du plaisir de la pratique musicale. Il est l’occasion de décloisonner les classes d’instrument et d’aborder l’accompagnement et la musique de chambre.
Samedi 15 novembre à 10h30
Auditorium du Conservatoire antenne de Rodez
Entrée libre participation libre Réservation conseillée au 05 65 47 83 40 .
5 place Sainte-Catherine Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 80 30 contact@crd-aveyron.fr
English :
With the students of Jean-Marc Houdard’s clarinet class Piano accompaniment: David Ermoin
German :
Mit den Schülern der Klarinettenklasse von Jean-Marc Houdard Klavierbegleitung: David Ermoin
Italiano :
Con gli studenti della classe di clarinetto di Jean-Marc Houdard Accompagnamento al pianoforte: David Ermoin
Espanol :
Con los alumnos de la clase de clarinete de Jean-Marc Houdard Acompañamiento de piano: David Ermoin
