Concert au Conservatoire de l’Aveyron Sax d’automne Rodez
Concert au Conservatoire de l’Aveyron Sax d’automne Rodez samedi 6 décembre 2025.
Concert au Conservatoire de l’Aveyron Sax d’automne
5 place Sainte-Catherine Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Avec les élèves de la classe de saxophone et de la CHAM du collège des 4 saisons !
Programme écclectique en vue pour ce concert des élèves de la classe de saxophone et de la CHAM du collège des 4 saisons !
D’Absil à Bonneau, deux grands maîtres de l’écriture saxophonistique, en passant par Katchaturian, sans oublier quelques airs célèbres (Titanic, All by myself…), les jeunes musiciens auront à coeur de faire découvrir au public le riche répertoire du saxophone.
Direction musicale Florence Charron Accompagement piano David Ermoin
Samedi 6 décembre à 17h00
Auditorium du Conservatoire antenne de Rodez
Entrée libre participation libre Réservation conseillée au 05 65 47 83 40 .
5 place Sainte-Catherine Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 80 30 contact@crd-aveyron.fr
English :
With the students of the saxophone class and the CHAM of the collège des 4 saisons!
German :
Mit den Schülern der Saxophonklasse und der CHAM des Collège des 4 saisons!
Italiano :
Con gli studenti della classe di sassofono e lo CHAM del Collège des 4 saisons!
Espanol :
¡Con los alumnos de la clase de saxofón y la CHAM del collège des 4 saisons!
L’événement Concert au Conservatoire de l’Aveyron Sax d’automne Rodez a été mis à jour le 2025-10-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)