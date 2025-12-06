Concert au Conservatoire de l’Aveyron Sax d’automne

5 place Sainte-Catherine Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Avec les élèves de la classe de saxophone et de la CHAM du collège des 4 saisons !

Programme écclectique en vue pour ce concert des élèves de la classe de saxophone et de la CHAM du collège des 4 saisons !

D’Absil à Bonneau, deux grands maîtres de l’écriture saxophonistique, en passant par Katchaturian, sans oublier quelques airs célèbres (Titanic, All by myself…), les jeunes musiciens auront à coeur de faire découvrir au public le riche répertoire du saxophone.

Direction musicale Florence Charron Accompagement piano David Ermoin

Samedi 6 décembre à 17h00

Auditorium du Conservatoire antenne de Rodez

Entrée libre participation libre Réservation conseillée au 05 65 47 83 40 .

5 place Sainte-Catherine Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 80 30 contact@crd-aveyron.fr

English :

With the students of the saxophone class and the CHAM of the collège des 4 saisons!

German :

Mit den Schülern der Saxophonklasse und der CHAM des Collège des 4 saisons!

Italiano :

Con gli studenti della classe di sassofono e lo CHAM del Collège des 4 saisons!

Espanol :

¡Con los alumnos de la clase de saxofón y la CHAM del collège des 4 saisons!

L’événement Concert au Conservatoire de l’Aveyron Sax d’automne Rodez a été mis à jour le 2025-10-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)