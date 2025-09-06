Concert au coucher du soleil de Rodolphe Burger et Christophe Calpini Sainte-Marie-aux-Mines

L’expérience d’un crépuscule musical à ne pas manquer.

Concert de Rodolphe Burger et Christophe Calpini, au coucher du soleil dans un lieu exceptionnel !

THE WOOF vous propose un évènement unique sur les hauteurs du Haycot de Ste Marie !

Rodolphe Burger & Christophe Calpini réunis pour un duo magique !

Un coucher de soleil, un panorama à couper le souffle, une musique hors du commun !

Un moment rare, une rencontre sonore entre rock, électro et poésie, baigné par la lumière dorée du soir.

Le Haycot Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 80 50

English :

A musical twilight experience not to be missed.

German :

Das Erlebnis einer musikalischen Dämmerung, das Sie nicht verpassen sollten.

Italiano :

Un’esperienza musicale crepuscolare da non perdere.

Espanol :

Una experiencia musical crepuscular que no debe perderse.

