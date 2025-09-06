Concert au coucher du soleil de Rodolphe Burger et Christophe Calpini Sainte-Marie-aux-Mines
Concert au coucher du soleil de Rodolphe Burger et Christophe Calpini Sainte-Marie-aux-Mines samedi 6 septembre 2025.
Le Haycot Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-09-06 18:30:00
fin : 2025-09-06 22:30:00
2025-09-06
L’expérience d’un crépuscule musical à ne pas manquer.
Concert de Rodolphe Burger et Christophe Calpini, au coucher du soleil dans un lieu exceptionnel !
THE WOOF vous propose un évènement unique sur les hauteurs du Haycot de Ste Marie !
Rodolphe Burger & Christophe Calpini réunis pour un duo magique !
Un coucher de soleil, un panorama à couper le souffle, une musique hors du commun !
Un moment rare, une rencontre sonore entre rock, électro et poésie, baigné par la lumière dorée du soir.
Le Haycot Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 80 50
English :
A musical twilight experience not to be missed.
German :
Das Erlebnis einer musikalischen Dämmerung, das Sie nicht verpassen sollten.
Italiano :
Un’esperienza musicale crepuscolare da non perdere.
Espanol :
Una experiencia musical crepuscular que no debe perderse.
