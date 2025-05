Concert au Couvent: Duo Amarello – Place du mercadiel Bélaye, 25 mai 2025 18:00, Bélaye.

Lot

Concert au Couvent: Duo Amarello Place du mercadiel Le Couvent Bélaye Lot

Gratuit

Début : 2025-05-25 18:00:00

2025-05-25

Venez découvrir ce concert métissé du duo Amarello.

Pensez à réserver.

.

Place du mercadiel Le Couvent

Bélaye 46140 Lot Occitanie lecouventbelaye@gmail.com

English :

Come and discover this concert by the Amarello duo.

Don’t forget to book.

German :

Erleben Sie dieses gemischte Konzert des Duos Amarello.

Denken Sie an eine Reservierung.

Italiano :

Venite a scoprire questo concerto misto del duo Amarello.

Non dimenticate di prenotare.

Espanol :

Venga a descubrir este concierto mixto del dúo Amarello.

No olvide reservar.

L’événement Concert au Couvent: Duo Amarello Bélaye a été mis à jour le 2025-05-07 par OT Cahors Vallée du Lot