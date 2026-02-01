Concert Au début c’est pas mal Les Nouillers

Concert Au début c’est pas mal Les Nouillers dimanche 15 février 2026.

20 Grande rue Les Nouillers Charente-Maritime

Début : 2026-02-15 16:00:00
Spectacle de chansons originales, poétiques, humoristiques et théatralisées.
20 Grande rue Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 77 15 29  lasoupeauxchails17@gmail.com

