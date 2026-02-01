Concert Au début c’est pas mal

20 Grande rue Les Nouillers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 16:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Spectacle de chansons originales, poétiques, humoristiques et théatralisées.

.

20 Grande rue Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 77 15 29 lasoupeauxchails17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Concert Au début c’est pas mal Les Nouillers a été mis à jour le 2026-02-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge