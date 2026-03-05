Concert au Dolce Ona Mae Le Dolce Monségur
Concert au Dolce Ona Mae Le Dolce Monségur mercredi 11 mars 2026.
Concert au Dolce Ona Mae
Le Dolce 36 Place Robert Darniche Monségur Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Ona Mae est une autodidacte. Sa passion pour la musique et le chant l’ont conduite à composer et interpréter un répertoire métissé, qui puise ses sonorités dans plusieurs continents.
La jeune Espagnole originaire de Barcelone a un attrait pour les musiques folkloriques et la culture mandingue et wassalou.
De façon intuitive, à l’écoute des sonorités ouest-africaines qui l’inspirent, elle compose des morceaux où folk et pop fusionnent. La musique est aussi pour elle, ce lien magique, cette connexion naturelle entre les êtres, un voyage à partager, une émotion à transmettre, un groove à ressentir.
Mariona Villadelprat Chant, percussions Andoni Ferarris Claviers
Pensez à réserver ! .
Le Dolce 36 Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 41 17
