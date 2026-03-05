Concert au Dolce Ona Mae Le Dolce Monségur

Concert au Dolce Ona Mae

Ona Mae est une autodidacte. Sa passion pour la musique et le chant l’ont conduite à composer et interpréter un répertoire métissé, qui puise ses sonorités dans plusieurs continents.

La jeune Espagnole originaire de Barcelone a un attrait pour les musiques folkloriques et la culture mandingue et wassalou.

De façon intuitive, à l’écoute des sonorités ouest-africaines qui l’inspirent, elle compose des morceaux où folk et pop fusionnent. La musique est aussi pour elle, ce lien magique, cette connexion naturelle entre les êtres, un voyage à partager, une émotion à transmettre, un groove à ressentir.

Mariona Villadelprat Chant, percussions Andoni Ferarris Claviers

Le Dolce 36 Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 41 17

