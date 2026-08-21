Concert : Au fil de l’Elbe, Château de Bussy-Rabutin, Bussy-le-Grand

Informations pratiques

Concert : Au fil de l’Elbe Samedi 19 septembre, 17h30 Château de Bussy-Rabutin Côte-d’Or

Gratuit. Limité à 150 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, assistez à un exceptionnel concert de l’ensemble Les Traversées Baroques au château !

Pour cette nouvelle édition, suivez les talentueux musiciens de l’ensemble « Les Traversées Baroques » dans l’Allemagne du milieu du XVIIe siècle à la découverte de la nouvelle vague de compositeurs de la ligue hanséatique.

De la mer du Nord à la Baltique, la puissante ligue hanséatique influence considérablement la vie musicale, et permet l’éclosion d’une nouvelle génération de compositeurs, pour lesquels l’enseignement n’est plus la seule source de revenus. La noblesse et la bourgeoisie de la Hanse ont le désir d’y créer des chapelles, et font ainsi vivre les musiciens attachés à ces villes. Elle diffère fondamentalement des compositions du sud de l’Allemagne, ayant subi les riches influences venues de l’extérieur : d’Angleterre pour la musique instrumentale, des Pays-Bas, avec Jan Pieterszoon Szeelinck, pour la musique d’orgue, ou encore d’Italie pour la musique vocale.

Château de Bussy-Rabutin Rue du Château, 21150 Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380960003 http://bussy-rabutin.monuments-nationaux.fr [{« type »: « email », « value »: « chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0380960003 »}] Château féodal transformé au XVIe siècle, puis de 1643 à 1693. Les jardins ont été aménagés au XVIIIe siècle. En 1818, le domaine est restauré, les arbres replantés et le parc clos par le mur actuel. À 8 km de Venarey-les-Laumes | Gare TGV à 15 km (Montbard) | Dispositions partielles et parking pour les personnes à mobilité réduite | Accès autorisé aux animaux en laisse.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, assistez à un exceptionnel concert de l’ensemble Les Traversées Baroques au château !

©Les Traversées Baroques