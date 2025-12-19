Concert Au fil des voix place du Théâtre Montélimar

Concert Au fil des voix

place du Théâtre Théâtre Émile Loubet Montélimar Drôme

Début : 2026-03-31 20:00:00

fin : 2026-03-31

2026-03-31 2026-04-01

Initié par le Conservatoire de Montélimar, ce concert réunit la Maîtrise et les ateliers de musiques traditionnelles autour d’un répertoire de chansons du monde arabe, mises en dialogue avec des pratiques et des sensibilités occidentales.

place du Théâtre Théâtre Émile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

English :

Initiated by the Montélimar Conservatoire, this concert brings together the Maîtrise and the traditional music workshops around a repertoire of songs from the Arab world, set in dialogue with Western practices and sensibilities.

