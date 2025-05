Concert au fort de Sanchey – route des Forges Sanchey, 31 mai 2025 07:00, Sanchey.

Vosges

La commune de Sanchey organise un événement musical « La légende de Johnny » au Fort de SANCHEY interprété par le Cadillac BAND

petite restauration et buvette sur place assurée par les associations locales

Billetterie sur place.

Possibilité de réserver à la mairie de SANCHEYTout public

route des Forges 15/17 rue des Cigognes au Fort de SANCHEY

Sanchey 88390 Vosges Grand Est +33 3 29 82 47 16 mairie.sanchey@wanadoo.fr

English :

The commune of Sanchey is organizing a musical event: « La légende de Johnny » at the Fort de SANCHEY, performed by the Cadillac BAND

light refreshments and refreshment stands provided by local associations

Tickets available on site.

Reservations can be made at SANCHEY town hall

German :

Die Gemeinde Sanchey organisiert eine musikalische Veranstaltung: « Die Legende von Johnny » im Fort de SANCHEY, interpretiert von der Cadillac BAND

kleine Speisen und Getränke vor Ort, die von den örtlichen Vereinen angeboten werden

Eintrittskarten vor Ort.

Möglichkeit der Reservierung im Rathaus von SANCHEY

Italiano :

Il comune di Sanchey organizza un evento musicale: « La légende de Johnny » al Fort de SANCHEY eseguito dalla Cadillac BAND

rinfreschi leggeri e punti di ristoro a cura delle associazioni locali

Biglietti disponibili sul posto.

Le prenotazioni possono essere effettuate presso il municipio di SANCHEY

Espanol :

La comuna de Sanchey organiza un evento musical: « La légende de Johnny » en el Fuerte de SANCHEY interpretado por la Cadillac BAND

refrescos ligeros y chiringuitos a cargo de asociaciones locales

Venta de entradas in situ.

Las reservas pueden hacerse en el ayuntamiento de SANCHEY

