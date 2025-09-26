CONCERT AU FRAM BAR Place de la mairie Saint-Fraimbault-de-Prières
Début : 2025-09-26 20:30:00
Le Fram’Bar est un bar associatif intergénérationnel , avec la volonté pour les bénévoles de créer du lien social et une dynamique pour le village.
Venez assister au concert de « SCENE D’ESPRIT » autour des musiques du monde, de textes poétiques et engagés. .
Place de la mairie Le Fram’Bar Saint-Fraimbault-de-Prières 53300 Mayenne Pays de la Loire
English :
The Fram’Bar is an intergenerational bar, with the will for the volunteers to create social link and a dynamic for the village.
German :
Die Fram’Bar ist eine generationsübergreifende Vereinsbar , mit dem Willen der Freiwilligen, soziale Bindungen und eine Dynamik für das Dorf zu schaffen.
Italiano :
Il Fram’Bar è un bar intergenerazionale, con l’obiettivo di creare legami sociali e una dinamica per il villaggio.
Espanol :
El Fram’Bar es un bar intergeneracional, cuyo objetivo es crear vínculos sociales y dinamizar el pueblo.
