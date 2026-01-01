CONCERT AU FRAM BAR Place de la mairie Saint-Fraimbault-de-Prières

CONCERT AU FRAM BAR Place de la mairie Saint-Fraimbault-de-Prières vendredi 16 janvier 2026.

Début : 2026-01-16 20:30:00
fin : 2026-01-16

2026-01-16

Le Fram’Bar est un bar associatif intergénérationnel , avec la volonté pour les bénévoles de créer du lien social et une dynamique pour le village.
Venez assister au concert du groupe Palladuim, composé de 5 musiciens. Un univers, du rock psychédélique.   .

Place de la mairie Le Fram'Bar Saint-Fraimbault-de-Prières 53300 Mayenne Pays de la Loire  

The Fram’Bar is an intergenerational bar, with the will for the volunteers to create social link and a dynamic for the village.

