CONCERT AU FRAM BAR Place de la mairie Saint-Fraimbault-de-Prières vendredi 16 janvier 2026.
2026-01-16 20:30:00
Le Fram'Bar est un bar associatif intergénérationnel , avec la volonté pour les bénévoles de créer du lien social et une dynamique pour le village.
Venez assister au concert du groupe Palladuim, composé de 5 musiciens. Un univers, du rock psychédélique.
Place de la mairie Le Fram'Bar Saint-Fraimbault-de-Prières 53300 Mayenne Pays de la Loire
English :
The Fram'Bar is an intergenerational bar, with the will for the volunteers to create social link and a dynamic for the village.
