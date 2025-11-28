Concert au Friko Typhaine Corre & Tangi Le Gall-Carré 4 rue pasteur Guimaëc

Concert au Friko Typhaine Corre & Tangi Le Gall-Carré

Début : 2025-11-28 20:00:00

La chanteuse Typhaine Corre et l’accordéoniste Tangi Le Gall-Carré dévoilent enfin leur premier album Gouloù mil steredenn (La lumière mille étoiles). Ancré dans la langue bretonne, il puise son inspiration dans les textes empreints de sensibilité de la poétesse Naig Rozmor et de l’écrivain Herve Ar Gall. Sur scène, voix et accordéon s’unissent pour donner vie aux mots et aux mélodies. Pour enrichir encore davantage son univers musical, le duo sera accompagné du talentueux contrebassiste Julien Stévenin.

Un concert à découvrir au Friko, à Guimaëc. .

4 rue pasteur 3 Lieu-dit Plasenn an Iliz Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 19 51 40

