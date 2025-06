Concert au Golf de Coutanson – Bas-en-Basset 20 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Concert au Golf de Coutanson Ld Coutanson Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-06-20

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Concert Rock au golf de Bas en Basset avec Big Wheels RESERVATION OBLIGATOIRE

Ld Coutanson

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 67 81 13 demore.michel@orange.fr

English :

Rock concert at Bas en Basset golf course with Big Wheels RESERVATION REQUIRED

German :

Rockkonzert auf dem Golfplatz von Bas en Basset mit Big Wheels RESERVIERUNG erforderlich

Italiano :

Concerto rock al campo da golf Bas en Basset con Big Wheels PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Espanol :

Concierto de rock en el campo de golf de Bas en Basset con Big Wheels RESERVA OBLIGATORIA

