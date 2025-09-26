Concert au Golf de Coutanson « Tribute to Bob Dylan » Bas-en-Basset
Concert au Golf de Coutanson « Tribute to Bob Dylan » Bas-en-Basset vendredi 26 septembre 2025.
Concert au Golf de Coutanson « Tribute to Bob Dylan »
LD Coutenson Bas-en-Basset Haute-Loire
Début : 2025-09-26 17:00:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Concert au Golf de Bas en Basset Coutanson » Tribute to Bob Dylan » en version acoustique
Réservation obligatoire avant le 24 septembre auprès de Michel 06 31 67 81 13.
Concert à 17h
LD Coutenson Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 67 81 13
English :
Concert at Golf de Bas en Basset Coutanson « Tribute to Bob Dylan » acoustic version
Reservations required by September 24 with Michel 06 31 67 81 13.
Concert at 5pm
German :
Konzert im Golf de Bas en Basset Coutanson « Tribute to Bob Dylan » in einer akustischen Version
Reservierung vor dem 24. September bei Michel 06 31 67 81 13 erforderlich.
Konzert um 17 Uhr
Italiano :
Concerto al Golf de Bas en Basset Coutanson « Tributo a Bob Dylan » versione acustica
Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 24 settembre presso Michel 06 31 67 81 13.
Concerto alle 17.00
Espanol :
Concierto en el Golf de Bas en Basset Coutanson « Tributo a Bob Dylan » versión acústica
Las reservas deben hacerse antes del 24 de septiembre con Michel 06 31 67 81 13.
Concierto a las 17h
