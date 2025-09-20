Concert au Gré des guitares Bourges

Participez au dernier concert de la saison de chez Anaïs Cold Brew !

Vivien & Clément, duo berruyer guitare-voix, vous embarquent pour un voyage musical mêlant créations et reprises revisitées. Entre douceur et énergie, leurs sonorités d’ici et d’ailleurs promettent une parenthèse hors du temps.

Ambiance bucolique, tapas artisanales par une cheffe espagnole, et la magie des marais pour sublimer la soirée.

Ne manquez pas ce rendez-vous poétique et convivial ! 15 .

19 Chemin du Caraqui Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 49 64 07 82 anaiscoldbrew@gmail.com

English :

Join us for Anaïs Cold Brew’s last concert of the season!

German :

Seien Sie beim letzten Konzert der Saison bei Anaïs Cold Brew dabei!

Italiano :

Partecipate al concerto finale della stagione di Anaïs Cold Brew!

Espanol :

Participe en el último concierto de la temporada de Anaïs Cold Brew

