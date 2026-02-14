Concert Au gré des ondes Salle Mélusine La Jarne

Concert Au gré des ondes

Salle Mélusine 31 rue des 4 Chevaliers La Jarne Charente-Maritime

Début : 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Venez découvrir les Ondes Martenot, l’un des plus ancien instrument électronique, inventé dans les années 1920 par Maurice Martenot.

Salle Mélusine 31 rue des 4 Chevaliers La Jarne 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 07 37 conservatoire@agglo-larochelle.fr

English :

Come and discover the Ondes Martenot, one of the oldest electronic instruments, invented in the 1920s by Maurice Martenot.

