Concert Au gré des ondes Salle Mélusine La Jarne dimanche 22 mars 2026.
Concert Au gré des ondes
Salle Mélusine 31 rue des 4 Chevaliers La Jarne Charente-Maritime
Début : 2026-03-22 17:00:00
fin : 2026-03-22
2026-03-22
Venez découvrir les Ondes Martenot, l’un des plus ancien instrument électronique, inventé dans les années 1920 par Maurice Martenot.
Salle Mélusine 31 rue des 4 Chevaliers La Jarne 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 07 37 conservatoire@agglo-larochelle.fr
English :
Come and discover the Ondes Martenot, one of the oldest electronic instruments, invented in the 1920s by Maurice Martenot.
