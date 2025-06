Concert au jardin de la maison Güth la maison Güth Hoste 29 juin 2025 15:00

Moselle

Concert au jardin de la maison Güth la maison Güth 12 rue Saint Jean Hoste Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-29 15:00:00

fin : 2025-06-29 17:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Concert du groupe Canyon Rust (pop rock). En retirant la rouille sur de vieilles mélodies Blues rock et en redonnant vie à des pépites musicales, leur univers se dévoile au son chaud et entraînant du rock sudiste. Entrée libre, buvette sur place.Tout public

0 .

la maison Güth 12 rue Saint Jean

Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 info@lamaisongueth.eu

English :

Concert by Canyon Rust (pop rock). Removing the rust from old blues-rock melodies and breathing new life into musical nuggets, their universe is revealed through the warm, driving sound of Southern rock. Free admission, refreshments on site.

German :

Konzert der Band Canyon Rust (Pop-Rock). Indem sie den Rost von alten Bluesrock-Melodien entfernen und musikalischen Nuggets neues Leben einhauchen, enthüllt sich ihr Universum mit dem warmen und mitreißenden Sound des Southern Rock. Freier Eintritt, Getränke vor Ort.

Italiano :

Concerto dei Canyon Rust (pop rock). Togliendo la ruggine dalle vecchie melodie blues-rock e dando nuova vita alle pepite musicali, il loro mondo si rivela attraverso il suono caldo e trascinante del southern rock. Ingresso libero, rinfresco in loco.

Espanol :

Concierto de Canyon Rust (pop rock). Quitando el óxido a viejas melodías de blues-rock e insuflando nueva vida a las pepitas musicales, su mundo se revela a través del sonido cálido e impulsor del rock sureño. Entrada gratuita, refrescos in situ.

L’événement Concert au jardin de la maison Güth Hoste a été mis à jour le 2025-06-17 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH