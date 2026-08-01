Informations pratiques

Lapanouse-de-Cernon

Concert au jardin

Lapanouse-de-Cernon Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Pièce chantée La voix de l’autre par Alexandre Chassagnac

Alexandre Chassagnac ne raconte pas seulement son histoire, il la chante et la transcende. Son parcours atypique marqué par une différence qui aurait pu être un obstacle, devient ici une véritable force. Sur scène, il transforme son vécu en un récit universel dans lequel chacun peut retrouver une part de soi.

Quand la vie vous oriente vers une destinée et que la nature vous offre le cadeau d’être différent, cela nourrit votre histoire. Alexandre dans son rôle vous raconte comment il est arrivé à devenir un chanteur hors standard.

Pièce tout en amour et humour, racontée et chantée.

A 21h, à la fontaine sous chapiteau .

Lapanouse-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie +33 7 70 26 19 28

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English :

Song titled La voix de l’autre by Alexandre Chassagnac

L’événement Concert au jardin Lapanouse-de-Cernon a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)