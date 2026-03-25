Concert au jardin Médiathèque Luce Courville Nantes

Concert au jardin Médiathèque Luce Courville

Concert au jardin Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 4 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 11:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec le Conservatoire de NantesPour fêter l’arrivée du printemps, les élèves trombonistes du Conservatoire de Nantes sortent les cuivres de l’hiver, et vous proposent un petit concert entre mélodies printanières et musiques festives.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


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