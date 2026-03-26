Concert au Jardin N’ANDO AND’O BLUES Dans le jardin ASSO BOURGEOT LIVE 39 Chaumergy

Concert au Jardin N’ANDO AND’O BLUES

Dans le jardin ASSO BOURGEOT LIVE 39 14 Rue du Bourgeot Chaumergy Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05 23:45:00

Date(s) :

2026-06-05

Concert Blues/Rock

Reprises internationales et quelques compositions.

Une voix qui gratte comme on les aime.

Des musiciens au top.

Sur place barbecue et boissons. .

Dans le jardin ASSO BOURGEOT LIVE 39 14 Rue du Bourgeot Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 05 42 82 muriel.brevet2@orange.fr

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English : Concert au Jardin N’ANDO AND’O BLUES

L’événement Concert au Jardin N’ANDO AND’O BLUES Chaumergy a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu