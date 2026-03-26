Concert au Jardin N’ANDO AND’O BLUES Dans le jardin ASSO BOURGEOT LIVE 39 Chaumergy
Concert au Jardin N’ANDO AND’O BLUES Dans le jardin ASSO BOURGEOT LIVE 39 Chaumergy vendredi 5 juin 2026.
Concert au Jardin N’ANDO AND’O BLUES
Dans le jardin ASSO BOURGEOT LIVE 39 14 Rue du Bourgeot Chaumergy Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05 23:45:00
Date(s) :
2026-06-05
Concert Blues/Rock
Reprises internationales et quelques compositions.
Une voix qui gratte comme on les aime.
Des musiciens au top.
Sur place barbecue et boissons. .
Dans le jardin ASSO BOURGEOT LIVE 39 14 Rue du Bourgeot Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 05 42 82 muriel.brevet2@orange.fr
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English : Concert au Jardin N’ANDO AND’O BLUES
L’événement Concert au Jardin N’ANDO AND’O BLUES Chaumergy a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu
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